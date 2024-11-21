В Госжилинспекции Татарстана объяснили, кто должен вывозить снег со дворов

Расходы на вывоз снега и очистку кровель от наледи должны входить в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Такой ответ дали в Государственной жилищной инспекции Татарстана на запрос корреспондента «Татар-информа». Письмо, в котором указана аналогичная позиция, инспекция направила главам муниципалитетов республики еще в мае.

«Инспекция являлась участником судебного спора с одной из управляющих организаций г. Казани по делу №А65-12195/2020, в рамках которого все судебные инстанции, включая Верховный суд Российской Федерации, признали позицию инспекции о том, что уборка и вывоз снега с придомовой территории являются услугой по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то есть не являются дополнительной услугой», — подчеркнули в ГЖИ.

В ведомстве также уточнили, что, несмотря на это, собственники жилья на общем собрании могут принять решение по жилищным тарифам и установить иной размер платы за содержание общего имущества. Также они могут самостоятельно определить размер платы за «содержание придомовой территории», который будет включать в себя расходы на вывоз снега и зарплату дворников.

«Если такие решение казанцы не примут, то должен применяться размер платы, установленный исполнительным комитетом, в данном случае — исполкомом Казани. Также на собрании собственники должны определить, какая площадь двора подлежит уборке, где складировать снег. Нельзя на детских площадках, можно на газонах при условии, что снег чистый и не пострадают зеленые насаждения», — добавили в жилинспекции.

В ответе ГЖИ также отмечается, что в 2000 году Госстрой РФ издал Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по разработке региональных нормативно-методических документов по ценообразованию. В них в том числе говорится об определении нормативных затрат на благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий.

Подробнее о том, законна ли инициатива по введению тарифов на вывоз снега со дворов и во сколько она обойдется горожанам, читайте в материале «Опять за что-то платить?»: почему в Казани вводят тарифы на вывоз снега и законно ли это.