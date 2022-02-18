В Госжилинспекции РТ объяснили, почему в январе выросли счета за отопление

В Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан поступило большое количество обращений от жителей Казани и Набережных Челнов из-за увеличения счетов за отопление в январе. Повышение оплаты связано с увеличением тарифов на 4,4%, а также с увеличением потребления теплоэнергии по сравнению с декабрем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Энергоснабжающими организациями общедомовые приборы учёта снимаются в конце текущего месяца. Если взять начисления за декабрь, то показания снимались в конце месяца, примерно 24-25 декабря. А последние дни декабря относятся к январю. Многие почему-то не знают этой детали», — объяснил спикер.

Замминистра добавил, что в январе объем потребления тепловой энергии действительно увеличился по сравнению с декабрем из-за похолодания: в Казани — на 27%, в Набережных Челнах — на 30%. Также важное значение имеет степень оснащения домов узлами погодного регулирования. В Автограде почти 100% домов имеют узлы погодного регулирования, чего не скажешь о столице Татарстана и Нижнекамске.

Главной задачей при проведении капитального ремонта жилых домов в крупных городах республики всё еще остается завершение установки этих комплексов, которые позволяют экономить до 35% расхода тепловой энергии и тем самым уменьшать счета за отопление.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с июля 2022 года тариф на тепловую энергию вырастет на 6,7%.