Увеличение инвестиционных программ повлияет на тарифы на тепло в 2022 году

С июля 2022 года тариф на тепловую энергию в Татарстане в среднем вырастет на 6,7%. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам РТ рассказал руководитель ведомства Александр Груничев.

«Основными причинами повышения тарифа стали снижение объема полезного отпуска населением в крупных городах Татарстана, изменение внутренней структуры тарифообразования из-за изменения топливной составляющей, а также увеличение объема инвестиционных программ для решения инфраструктурных вопросов», — добавил спикер.

При этом в 14 районах республики централизованное теплоснабжение отсутствует, напомнил Груничев.