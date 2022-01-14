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Ру Тат
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Общество
14 января 2022  17:26
Арсений Каримов

Увеличение инвестиционных программ повлияет на тарифы на тепло в 2022 году

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С июля 2022 года тариф на тепловую энергию в Татарстане в среднем вырастет на 6,7%. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам РТ рассказал руководитель ведомства Александр Груничев.

«Основными причинами повышения тарифа стали снижение объема полезного отпуска населением в крупных городах Татарстана, изменение внутренней структуры тарифообразования из-за изменения топливной составляющей, а также увеличение объема инвестиционных программ для решения инфраструктурных вопросов», — добавил спикер.

При этом в 14 районах республики централизованное теплоснабжение отсутствует, напомнил Груничев. 

#госкомитет по тарифам #теплоснабжение
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