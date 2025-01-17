В Госжилинспекции объяснили, куда пожаловаться на «каток» у подъезда

За уборку придомовой территории, в том числе очистку ее от снега, гололеда и висящих с крыш сосулек, отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. Они должны обеспечивать беспрепятственный проход для пешеходов и проезд транспорта внутри двора многоквартирного дома, рассказал «Татар-информу» главный государственный жилищный инспектор Татарстана, глава Госжилинспекции республики Александр Тыгин.

«В целом правила такие: придомовые территории должны очищаться каждое утро. Если снежный покров не толще двух сантиметров, дворники обязаны подмести территорию. Когда снега больше, то его должны сдвинуть к краю тротуара в сугробы. А если из-за осадков идти по двору стало невозможно, уборку должны проводить непрерывно», — отметил он.

Глава ГЖИ также подчеркнул, что особое внимание зимой управляющие организации должны уделять очистке крыш, причем абсолютно всех, а не только скатных.

«Балконы и самовольные козырьки балконов не относятся к общему имуществу многоквартирных домов (МКД). Это личное имущество собственника жилья. Однако ответственность за их содержание несет не только он, но и управляющая организация. Именно она или нанятые ей подрядчики должны проводить уборку от снега и наледи. Увидев на внешней стороне балкона сосульки, собственник обязан уведомить об этом УК в письменном виде. Если она проигнорировала это сообщение, необходимо написать жалобу в жилинспекцию. Если всё это не сделано, а сосулька упала с балкона или козырька и причинила вред, собственника могут обязать как минимум возместить ущерб», — объяснил Тыгин.

Если УК или ТСЖ бездействуют, то жильцы дома могут обратиться с жалобой в жилинспекцию. Сделать это можно несколькими способами: оставить обращение в интернет-приемной на официальном сайте ведомства или в «Народном контроле», направить письмо на почту ГЖИ — tatgi@tatar.ru. Пожаловаться также можно в личном кабинете на сайте госуслуг или в Telegram-канале инспекции.

Подробнее о том, куда обращаться, если гололед образовался возле подъезда, и что делать, если он стал причиной травмы, читайте в материале «Из дома выйти невозможно»: кому жаловаться на скользкие дороги и висящие с крыш сосульки.