В государственных и частных домах для престарелых в РТ выявлены нарушения

В Татарстане в 2024-м провели проверки в 21 частном пансионате, где ухаживают и смотрят за пожилыми людьми. В них выявлены существенные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере прокуратуры РТ Айрат Галимов на заседании Комитета Госсовета РТ по соцполитике.

«По итогам проверок 16 должных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено десять административных дел о нарушении требований пожарной безопасности, 13 – о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, два – о нарушении трудового законодательства», – сказал он.

По словам Галимова, деятельность трех учреждений приостановлена, одна организация добровольно прекратила работу после проверки.

«Больше вопросов возникает к частным учреждениям, нарушения там выявлены в гораздо большем объеме. Их деятельность фактически не регламентирована», – подчеркнул он.

Всего в этом году сотрудники прокуратуры проверили 32 госучреждения соцобслуживания, где проживают пожилые. В 23 из них выявлены нарушения пожарной безопасности, в 25 – санитарных норм. В одной организации нарушения касаются сферы здравоохранения.

Кроме того, проверили две некоммерческие организации, оказывающие услуги по соцобслуживанию. В них также обнаружены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм.

«По выявленным нарушениям вынесено 32 представления, возбуждено пять дел об административных правонарушениях», – отметил Галимов.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин добавил, что в госучреждениях соцобслуживания пожилых серьезных проблем нет.

«В основном вопросы возникают по негосударственным учреждениям. Как правило, проблема в том, что эксплуатируются объекты, функциональное назначение которых непрофильное. То есть в основном это жилые дома, коттеджи, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности», – сказал спикер.

Он добавил, что в этом году провели 60 надзорных мероприятий: на 39 объектах выявили нарушения пожарной безопасности. Причем в общей сложности проверяющие нашли более 200 нарушений.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала, что жалобы на частные дома престарелых стали поступать от татарстанцев в мае.

«Нам сообщали о том, что по соседству находятся жилые дома, в которых проживают пожилые граждане, а также реабилитационные учреждения, где проходят лечение от наркомании и алкоголизма. И даже сами проживающие обращаются с тем, что их незаконно удерживают, с ними жестоко обращаются. В таких случаях мы обращались в МВД, совместно проводили проверки», – заметила она.

Нарушения в государственных и негосударственных домах престарелых одинаковые, они касаются условий размещения и питания, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В этом году все известные нам объекты проверены. Нарушения есть. В среднем выявили семь нарушений на один объект. 48 объектов сегодня у нас под контролем», – подытожила она.