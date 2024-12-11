Фарид Мухаметшин: Деятельность интернатов для пожилых должна быть легальной

В Татарстане есть потребность в домах-интернатах для пожилых и инвалидов, но их деятельность должна быть легальной. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании парламентского Комитета по социальной политике.

«Конечно, такие институты, государственные и негосударственные, важны. Но работать нужно легально, не воровски, а на законных основаниях. Доходы, пусть и скромные, должны быть легальные, все должно быть по закону. Я еще раз убедился, что не хватает более системной работы в этой сфере», – отметил глава парламента.

Мухаметшин поблагодарил некоммерческие организации, которые создали учреждения соцобслуживания для престарелых и инвалидов, чтобы «помочь пожилым людям, оставшимся один на один со своими проблемами».

«Но здесь нужно наладить системную работу. Я обязательно этот вопрос поставлю на одном из заседаний Госсовета и правительству республики сообщу о том, что важно лицензирование таких организаций. И не снижается потребность в строительстве помещений для них. Есть возможность – будем помогать, нет возможности – будем искать. Но бросать такую категорию людей, людей, которые заслужили внимание к себе своим трудом, вкладом в развитие республики, нельзя. Мы должны оказать им максимальное содействие», – подчеркнул он.

В реестр поставщиков соцуслуг республики включены 30 негосударственных организаций. В том числе 20 учреждений оказывают помощь пожилым и инвалидам, включая реабилитацию. 10 организаций помогают детям и подросткам с ОВЗ, сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева.

«С 2015 года количество негосударственных поставщиков увеличилось в десять раз, а число обслуживаемых граждан негосударственными организациями – в пять. Нормативно-правовая база на федеральном и республиканском уровнях сформирована и позволяет некоммерческим организациям быть полноправными поставщиками социальных услуг и получать за их оказание компенсационные выплаты из регионального бюджета», – добавила она.

Так, негосударственным организациям в прошлом году выплачены компенсации на 321 млн рублей. В этом году такие выплаты составили 292 млн рублей.

Кроме того, в Татарстане функционируют восемь негосударственных домов-интернатов, не входящих в реестр поставщиков. Они работают открыто с указанием адресов, у них есть перечень оказываемых услуг.

«Проживание пожилых граждан в частных пансионатах выявляется путем мониторинга информации в интернете. То есть они не обязаны информировать нас о своем существовании», – уточнила Бутаева.

По ее словам, проблемой остается выявление нелегальных организаций, которые «маскируются» под гостиничные, клининговые и другие учреждения. По факту часто услуги по уходу оказывают в неприспособленных для жизни условиях.

«Во многих случаях социальные услуги оказываются в жилых домах, принадлежащих физлицам. Контролировать качество предоставления услуг невозможно по причине неприкосновенности жилища», – заметила замминистра.

В этом году сотрудники Минтруда РТ провели десять профилактических встреч с руководителями негосударственных организаций, девять консультаций, 15 выездных обследований. Восьми организациям выданы предостережения, в том числе двум частным домам-интернатам. Также после череды пожаров в таких нелегальных учреждениях Минтруд РФ разработал проект закона о лицензировании деятельности по соцобслуживанию в стационарной форме. Сейчас документ согласовывают. Предположительно, закон может начать действовать с 2026-го.

«Одной из проблем, не позволяющей негосударственным поставщикам открыто работать, является правовая неопределенность статуса помещений, где могут предоставляться социальные услуги в стационарной форме. Законопроект предусматривает регулирование этого вопроса. Рассчитываем, что введение процедуры лицензирования позволит снять основные вопросы и проблемы», – заключила Бутаева.