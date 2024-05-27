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Комитет Госдумы рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поправки вносятся ко второму чтению пакета законопроектов, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков, который внесло правительство в марте 2023 года», – указывается в сообщении.
Предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Отмечается, что классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
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