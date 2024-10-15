В Госсовете Татарстана разработают ограничения эксплуатации квадроциклов и питбайков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Госсовете Татарстана собирают материалы в Госдуму России для разработки законодательных ограничений приобретения и эксплуатации квадроциклов, скутеров, питбайков и других средств индивидуальной мобильности. Об этом «Татар-информу» заявил депутат парламента республики Марат Бариев.

«Я предложил проработать проблему, связанную с питбайками и другими средствами индивидуальной мобильности. Смерть 13-летнего мальчика в Лаишевском районе внимание к этой теме подняло. Приобретение и управление этими средствами ничем не регламентировано», - считает депутат.

Отдельно Марат Бариев выделил вопрос ответственности родителей за решение позволить своим несовершеннолетним детям управлять данным средствами передвижения.

«Родители же понимают, что нельзя сажать за руль автомобиля несовершеннолетнего без прав. А почему-то на квадроцикл, который не менее опасен, никаких требований нет. В машине хоть защита есть, а здесь же ты открытый и без шлемов. Ты выпадешь – тебе гарантированы серьезные травмы», - объяснил депутат.

Он также заявил, что необходимо рассмотреть обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, как это принято в отношении автомобилей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале о росте ДТП с тяжелыми последствиями в летний период, виновниками которых стали несовершеннолетние водители. «Татар-информ» подробно разбирался в проблеме.