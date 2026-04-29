В Госсовете Татарстана обсудили проблемы садоводов

Сегодня в Государственном Совете Татарстана прошел круглый стол по вопросам реализации республиканской программы государственной поддержки садоводческих некоммерческих объединений. Провести мероприятие предложили члены фракции КПРФ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Артем Прокофьев, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов, заместитель председателя Комитета ГС по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Назип Хазипов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, представители ряда исполкомов районов и садоводческих обществ.

«Есть вопросы, связанные с экологической и пожарной безопасностью, – подчеркнул парламентарий. – Остаются вопросы с дорогами. Поэтому мы не можем стоять в стороне, видя, что эти вопросы требуют регионального, федерального подхода, изменения действующего законодательства. Более того, принятые решения должны быть профинансированы», – заявил Хафиз Миргалимов, открывая встречу.

Он привел данные, согласно которым в Татарстане насчитывается около 1,5 тыс. садоводческих некоммерческих объединений. «Садоводческие общества объединяют более половины населения нашей республики. Развитие садоводства должно стать одним из важных направлений», – выразил уверенность руководитель фракции КПРФ.

В свою очередь Артем Прокофьев заметил, что рассматриваемая тема напрямую касается большого количества граждан страны. «Садоводство в России – это не только форма досуга. Для многих людей это источник продовольственной, экологической безопасности, а иногда – единственная возможность вести хозяйство и обеспечивать семью. Особенно важно это для старшего поколения», – напомнил он.

По мнению депутата Госдумы, вопросы, связанные с деятельностью садоводческих некоммерческих товариществ, требуют самого пристального внимания – как на региональном, так и на федеральном уровне. Он также обратил внимание, что большинство проблем, с которыми сталкиваются садоводы, носит комплексный характер: от развития инфраструктуры до регулирования обращения с отходами.

«Значительная часть этих вопросов находится на стыке полномочий разных уровней власти и разных ведомств. В результате часто садоводы оказываются один на один с бюрократическими процедурами, сложностями оформления и отсутствием четких решений. Важно, что сегодняшний круглый стол позволяет не просто обозначить проблемы, но и услышать позицию и профильных ведомств, и их предложений по решению накопившихся проблем, и, конечно, самое главное – услышать самих садоводов», – подытожил Прокофьев.

Замглавы Минсельхозпрода РТ Рустем Гайнуллов представил доклад о реализации программы государственной поддержки садоводов в республике. По итогам круглого стола его участники приняли соответствующую резолюцию.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ввести единый тариф на электричество для жителей садовых некоммерческих товариществ.