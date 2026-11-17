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В Татарстане планируются ввести налог на непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков и других организаций. Соответствующую инициативу сегодня поддержали члены Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект о внесении изменений в закон о налоге на имущество организаций разработан Министерством финансов РТ. Принятие документа должно поспособствовать реализации положений статьи 378.2 Налогового кодекса РФ «в части определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении жилых помещений как кадастровой стоимости имущества».

На данный момент в Татарстане облагаются налогом исходя от кадастровой стоимости административно-деловые центры и торговые центры общей площадью свыше 1 тыс. кв. метров и помещения в них. Однако в большинстве других субъектов Федерации, включая регионы Приволжского федерального округа, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, принадлежащие организациям жилые помещения облагаются от кадастровой стоимости.

Заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова пояснила, что в случае принятия новеллы размер налога на принадлежащие девелоперам и прочим коммерческим структурам жилые помещения в 2027 году составит половину от исчисленной суммы, то есть 1% вместо стандартных 2%.

Ставка же по налогу на имущество организаций будет установлена в размере 0,3% «в отношении жилых помещений, которые принадлежат застройщикам на праве собственности, и налоговая база, в отношении которых определяется как кадастровая стоимость», за исключением тех, что оцениваются более чем в 300 млн рублей.

При этом будут полностью освобождены от налога помещения, построенные по социальным госпрограммам. Речь идет не только о социальной ипотеке, но и об обеспечении жильем детей-сирот, о переселении из аварийного жилья, о поддержке участников специальной военной операции и так далее.