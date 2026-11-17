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Татарстан в следующем году предварительно получит из федерального бюджета 43,6 млрд рублей, в 2028 году – 42,8 млрд, в 2029 году – 45,5 млрд. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«К проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, принятому в первом чтении, Кабинетом Министров внесено 339 поправок, которые можно условно поделить на пять блоков», – отметила замминистра.

В первом блоке – 196 поправок, которые касаются увеличения доходов и расходов бюджета Татарстана по средствам федерального бюджета из-за их распределения по регионам России, а также отражают софинансирование из бюджета республики.

Второй блок – это четыре поправки в связи с изменениями в федеральном законодательстве, касающиеся акцизов. Третий блок содержит 21 поправку. Он связан с принятием после первого чтения новых республиканских нормативно-правовых актов и отдельных решений.

Четвертый блок – это три поправки, которые носят редакционный характер без изменения объема доходов и расходов и связаны с корректировкой номеров приложений к законопроекту. Пятый блок – итоговые поправки из 115 штук.

В результате доходы бюджета республики на 2027 год прогнозируется в объеме почти 600 млрд рублей, расходы – более 608 млрд рублей. Предполагается, что дефицит составит 8,5 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2028 год запланированы в сумме 627 млрд рублей, расходы – 636,5 млрд рублей. Планируемый дефицит – 9,3 млрд рублей.

В свою очередь доходы бюджета на 2029 год составят 652,5 млрд рублей, расходы – почти 656 млрд рублей. Дефицит – 3,5 млрд рублей.

«Все названные поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и нормативных правовых актах», – подчеркнула Герасимова.