В Татарстане хотят ввести штрафы для бизнеса за «приставание» к людям на улице

Депутаты Госсовета Татарстана хотят начать штрафовать уличный бизнес за навязывание своих услуг. Проект данного закона опубликован на сайте ГС РТ.

Согласно представленному тексту, поправки хотят внести в Кодекс РТ об административных правонарушениях. Сперва отредактируют статью 3.2 «Нарушение порядка организации уличной торговли». На данный момент она предусматривает наказание за торговлю в не установленных для этих целей местах. За первое нарушение граждан оштрафуют на сумму от 1 до 3 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, а юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. Если нарушение совершат второй раз, то размер штрафа повысится от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тыс. рублей для юрлиц. Наказание будет распространяться на услуги, связанные с развлечением населения.

Также в КоАП РТ хотят внести новую статью 3.15.1 — «Навязывание товаров и услуг в общественных местах». По ней предусмотрены санкции за «нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам в общественных местах с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом либо оказания услуг». Сперва нарушителей предупредят или оштрафуют на 1,5 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года штраф повыситься до диапазона от 3 до 5 тыс. рублей.

Инициаторы пишут, что бизнес часто пристает к гражданам под предлогом «давайте сфоткаемся». Они подходят к людям в костюмах ростовых кукол или с животными на открытых площадках города. При этом часто граждан обманывают или навязывают услуги.

Отмечается также, что таких «приставал» видят в центре Казани – на улице Баумана. Такие навязчивые представители бизнеса портят имидж столицы Татарстана, оставляя у приезжающих негативные эмоции и воспоминания о городе. Расширение административного контроля должно помочь решить данную проблему.