Госсовет РТ поддержал расширение границ Казани за счет включения «Научного городка»

Территория Казани станет больше – депутаты Госсовета Татарстана поддержали законопроект об изменении границ столицы республики. Территорию города планируется увеличить за счет включения «Научного городка», расположенного в Высокогорском районе.

За изменение границ выступили депутаты комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. «Казгордумой 15 апреля было принято решение о законодательной инициативе по внесению в Госсовет законопроекта об изменении границ Казани, Высокогорского района и входящего в его состав Высокогорского сельского поселения для включения в границы города территории “Научный городок”», – рассказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Наталья Шарипова.

Она отметила, что по изменению границ прошли публичные слушания, в ходе которых жители муниципальных образований также поддержали инициативу.

Законопроект подготовлен по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее он заявил, что сотни жителей «Научного городка» на протяжении уже многих лет максимально тесно связаны с Казанью – работают здесь, возят детей в школы и детсады.

«Научный городок» расположен рядом с испытательным центром Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности.