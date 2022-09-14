news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
14 сентября 2022  19:24
Надежда Гордеева

Госсовет РТ поддержал расширение границ Казани за счет включения «Научного городка»

news_top_970_100

Территория Казани станет больше – депутаты Госсовета Татарстана поддержали законопроект об изменении границ столицы республики. Территорию города планируется увеличить за счет включения «Научного городка», расположенного в Высокогорском районе. 

За изменение границ выступили депутаты комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. «Казгордумой 15 апреля было принято решение о законодательной инициативе по внесению в Госсовет законопроекта об изменении границ Казани, Высокогорского района и входящего в его состав Высокогорского сельского поселения для включения в границы города территории “Научный городок”», – рассказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Наталья Шарипова.

Она отметила, что по изменению границ прошли публичные слушания, в ходе которых жители муниципальных образований также поддержали инициативу.

Законопроект подготовлен по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее он заявил, что сотни жителей «Научного городка» на протяжении уже многих лет максимально тесно связаны с Казанью – работают здесь, возят детей в школы и детсады. 

«Научный городок» расположен рядом с испытательным центром Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100