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Общество 4 марта 2025 15:01

В Госкомитете РТ по биоресурсам прокомментировали спасение орлана-белохвоста

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Раненного краснокнижного орлана-белохвоста спас сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам в Алькеевском районе Татарстана. Хищная птица поранила крыло и из-за травмы не могла взлететь.

«Раненого орлана-белохвоста обнаружили при объезде территории общедоступного охотничьего угодья, вдали от населенных пунктов, возле леса, в овраге. Такие крупные хищные птицы у нас встречаются редко. Обитают возле Волги, питаются рыбой и падалью», – рассказал «Татар-информу» руководитель отдела по Алькеевскому району Андрей Ерусланов.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Татарстана и России. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. Ему предстоит долгий период реабилитации.

«Чувствует себя хорошо, питается рыбой. Идет на поправку», – добавил Ерусланов.

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#орлан-белохвост #красная книга #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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