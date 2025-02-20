Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал происшествия с орланами-белохвостами

Фото: газета «Новая Кама»

Уже второго обессиленного орлана-белохвоста спасают неравнодушные татарстанцы на этой неделе. Накануне краснокнижную птицу обнаружили на обочине автомобильной трассы, а 17 февраля хищник врезался в легковой автомобиль в Алексеевском районе. Происшествия прокомментировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Орланы-белохвосты адаптированы к холодам. Они прекрасно у нас приспособились, если есть корма, холода им не страшны. Ястребы-тетеревятники тоже хорошо переносят зимы. Нормальные здоровые птицы обычно не замерзают. Они могут замерзнуть только в случае травмы», – сообщил «Татар-информу» начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – редкая птица, но в Татарстане встречается часто, поскольку здесь благоприятные условия обитания. «Любая хищная птица питается рыбой, животной пищей. Орланы-белохвосты в основном встречаются вдоль Волги и Камы», – добавил Чиспияков.

По данным пресс-службы Госкомитета РТ по биоресурсам, 19 февраля обессиленный и замерзший хищник спокойно сидел на одном месте на трассе и не мог взлететь. Птица была в шоковом состоянии, при осмотре вела себя спокойно. Чтобы орлан окреп и восстановил силы, его направили в реабилитационный центр Зеленодольского района.

В минувший понедельник, 17 февраля, редкую хищную птицу, врезавшуюся в легковой автомобиль, обнаружили во время дежурства сотрудники ДПС в Алексеевском районе.