В Госдуму внесут законопроект о коротком рабочем дне по пятницам

Группа депутатов Госдумы во главе с парламентарием Ярославом Ниловым внесут проект закона, предлагающий сократить на час продолжительность рабочего дня по пятницам при пятидневке.

«Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам - один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», – написал Нилов в своем телеграм-канале, объясняя актуальность и необходимость принятия данной нормы.

В настоящее время некоторые работодатели по своему усмотрению устанавливают сокращенный рабочий день по пятницам. Однако, согласно законодательству, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час лишь в преддверии праздничных нерабочих дней.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о повышении возраста продажи алкогольной продукции до 21 года.