В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

Сенатор Марина Сидухина внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для приобретения алкогольной продукции с 18 до 21 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В пояснительной записке указано, что употребление алкоголя оказывает вредное влияние на физическое состояние человека, разрушает социальные связи и может препятствовать полноценному личностному развитию. Ранее уже предпринимались попытки законодательно повысить возрастной порог, включая инициативу Минздрава России, направленную на запрет продажи крепкого алкоголя гражданам младше 21 года.

В сопроводительных материалах к инициативе Минздрава указывалось, что головной мозг человека формируется в среднем до 21 года и употребление алкоголя до этого возраста может негативно сказаться на его развитии. По мнению Сидухиной, эту позицию следует признать обоснованной. Она также подчеркнула, что увеличение возрастного порога поможет предотвратить алкоголизацию молодежи, укрепить семейные ценности и содействовать развитию здоровых социальных отношений.