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Общество 26 ноября 2024 17:51

В Госдуму внесут законопроект о комнатах для студенческих семей в общежитиях

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Законопроект об отдельных комнатах в общежитиях высших и средних учебных заведений для студенческих семей внесут в Государственную Думу. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы от партии "Единая Россия" внесем [в Госдуму] в ближайшие дни законопроект, где в законе об образовании пропишем, что в студенческих общежитиях должны быть отдельные жилые блоки для студенческих семей», – рассказал депутат.

По его словам, в законопроекте будут учитываться случаи, когда супруги проходят обучение в разных учебных заведениях. Для них предусмотрят возможность совместного проживания, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось об открытии в Казани третьей в России комнаты матери и ребенка в вузах РФ.

#студенты #общежитие #вузы #ссузы
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