Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуму внесут законопроект о комнатах для студенческих семей в общежитиях
Законопроект об отдельных комнатах в общежитиях высших и средних учебных заведений для студенческих семей внесут в Государственную Думу. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.
«Мы от партии "Единая Россия" внесем [в Госдуму] в ближайшие дни законопроект, где в законе об образовании пропишем, что в студенческих общежитиях должны быть отдельные жилые блоки для студенческих семей», – рассказал депутат.
По его словам, в законопроекте будут учитываться случаи, когда супруги проходят обучение в разных учебных заведениях. Для них предусмотрят возможность совместного проживания, добавил парламентарий.
Ранее сообщалось об открытии в Казани третьей в России комнаты матери и ребенка в вузах РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»