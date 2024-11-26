В Госдуму внесут законопроект о комнатах для студенческих семей в общежитиях

Законопроект об отдельных комнатах в общежитиях высших и средних учебных заведений для студенческих семей внесут в Государственную Думу. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы от партии "Единая Россия" внесем [в Госдуму] в ближайшие дни законопроект, где в законе об образовании пропишем, что в студенческих общежитиях должны быть отдельные жилые блоки для студенческих семей», – рассказал депутат.

По его словам, в законопроекте будут учитываться случаи, когда супруги проходят обучение в разных учебных заведениях. Для них предусмотрят возможность совместного проживания, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось об открытии в Казани третьей в России комнаты матери и ребенка в вузах РФ.