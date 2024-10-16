В Казани появится третья комната матери и ребенка в вузах России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанском государственном энергетическом университете откроется комната матери ребенка. Она станет третьей среди всех вузов России. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Есть пласт вопросов, которые нам нужно решать, это семейное воспитание. Сама ценность семьи сегодня благодаря влиянию, в том числе и чуждой идеологии, была пересмотрена», – сказала Валеева.

По ее словам, в Татарстане существуют положительные примеры поддержки и признания значимости семей с детьми.

«Это и планирование студенческой семьи в КИУ, это и прекрасный пример КГЭУ, где молодым семьям ректор лично вручает ключи от комнаты. Кроме того, в вузе готовится к открытию комната матери и ребенка, которая станет третьей в России. Первые две открылись в Томске и Перми», – отметила глава ОП РТ.

Она добавила, что специально для этой комнаты будут подготовлены 15 волонтеров.

«Они будут помогать молодым мамам в уходе за ребенком. Мне кажется, жизнеутверждающие примеры, практики гораздо более перспективны. Мы видим это по решениям, которые принимает и наш Президент, и на уровне республики принимаются», – считает Валеева.

Спикер добавила, что крайне важно «продолжать позитивную поступь по укреплению поддержки авторитета семьи, признания семьи, обеспечения семьи, и тогда результат был бы гораздо более заметным».