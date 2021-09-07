В Госдуму будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

В Государственную Думу нового созыва будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Об одобрении соответствующей инициативы Правительственной комиссией по безопасности дорожного движения рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

В связи с этим Хуснуллин заметил, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник».

Ранее предложения о превращении техосмотра для легковых машин, принадлежащих частным лицам, в добровольное мероприятие подготовило МВД России. Для этого потребуется внести изменения в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

С августа в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. При этом сам техосмотр пока остается обязательным.