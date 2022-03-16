В Госдуму внесли законопроект об амнистии по экономическим преступлениям

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предлагающий объявить амнистию по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести. Документ опубликован в думской электронной базе.

Граждан России, которые впервые были осуждены за такие преступления, предлагается освободить от тюремного срока, а также прекратить все открытые до объявления амнистии дела по этим статьям.

«Цель данной амнистии – вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места», – уточняется в документе.

Авторы инициативы отмечают, что выбранные для амнистии статьи в Уголовном кодексе часто используют для того, чтобы искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в уголовную. Например, при рейдерском захвате бизнеса.

Они считают, что нововведение улучшит «деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным», что очень важно для перестройки экономики в период санкционного кризиса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене уголовного наказания по ряду экономических преступлений в рамках амнистии капиталов.