Путин подписал закон об освобождении от наказания по ряду статей УК по амнистии капиталов

В России продлены сроки освобождения от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений в рамках амнистии капиталов. Соответствующий закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.

Данным документом вносятся изменения в статью 76.1 УК России, согласно которой амнистия распространялась на деяния, совершенные до 1 января 2019 года. Теперь срок продлен до начала текущего года. Под амнистию подпадают деяния по статьям «уклонение от репатриации средств», «уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов» и другим.