В Госдуму внесли законопроект о назначении стипендии для студентов не ниже МРОТ

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Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект о назначении студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам стипендии на очной форме обучения не ниже минимального размера оплаты труда. Документ внесен в электронную базу нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что размер ежемесячной стипендии для учащихся в вузах очно этом году составляет 1825 рублей, для студентов колледжей— 664 рубля, для получателей госстипендии для социально незащищенных студентов — 2739 рублей, а в специальных учебных заведениях — 996 рублей.

«На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», — объясняют авторы законопроекта.

Они также напомнили, что помимо госстипендий назначаются и более крупные стипендии Президента РФ, Правительства и именные, но в очень маленьком количестве в сравнении с числом обучающихся в вузах.

С 1 января 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении уровня МРОТ. Сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц.