Путин установил минимальный размер оплаты труда в России на 2023 год

С 1 января 2023 года уровень МРОТ в России составит 16 242 рубля в месяц. Соответствующий закон Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — отмечается в документе.

Уточняется, что уровень МРОТ на 2023 и 2024 год устанавливается исходя из темпа роста минимального размеры оплаты труда по стране и превышает на 3 п.п. темп роста величины прожиточного минимума для трудоспособных граждан в РФ.