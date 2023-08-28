В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за уклонение от армии

В России предлагают лишать гражданства уклонистов от службы в армии. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме, документ появился в думской базе данных.

На рассмотрение парламентариев документ внес депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Среди причин для лишения гражданства называется не только уклонение от срочной службы, но и от мобилизации. Наказание в случае принятия документа грозит и тем, кто просрочит постановку на воинский учет.

В пояснительной записке разработчики проекта указывают, что он в первую очередь направлен на иностранцев, получивших российское гражданство, которые при этом не встают на воинский учет.

Напомним, ранее в Госдуму внесли проект закона о лишении гражданства по рождению за тяжкие преступления, в числе которых – дискредитация армии. Однако позднее трое из четырех сенаторов, работавших над документом, отозвали свои подписи. Сейчас в России действует аналогичный закон в отношении приобретенного гражданства.