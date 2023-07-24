Трое сенаторов отозвали подписи к законопроекту о лишении гражданства РФ по рождению

Трое из четырех сенаторов, которые стали авторами законопроекта о лишении российского гражданства по рождению, отозвали свои подписи. Свои фамилии сняли Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Соответствующие изменения отражены в базе Госдумы.

В палату парламента документ Бас, Алтабаева и Колбин внесли совместно с сенатором Сергеем Цековым. Его авторство по-прежнему значится в базе.

Отзывать проект Цеков не намерен – об этом он заявил РИА Новости. Решение остальных сенаторов он объяснить не смог, посоветовав обратиться с этим вопросом к ним.

Напомним, документ был внесен в Госдуму 21 июля. Он предусматривает возможность лишения гражданства по рождению за тяжкие преступления, в том числе – за дискредитацию армии. Ранее был принят аналогичный закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии.