news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 24 июля 2023 15:24

Трое сенаторов отозвали подписи к законопроекту о лишении гражданства РФ по рождению

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Трое из четырех сенаторов, которые стали авторами законопроекта о лишении российского гражданства по рождению, отозвали свои подписи. Свои фамилии сняли Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Соответствующие изменения отражены в базе Госдумы.

В палату парламента документ Бас, Алтабаева и Колбин внесли совместно с сенатором Сергеем Цековым. Его авторство по-прежнему значится в базе.

Отзывать проект Цеков не намерен – об этом он заявил РИА Новости. Решение остальных сенаторов он объяснить не смог, посоветовав обратиться с этим вопросом к ним.

Напомним, документ был внесен в Госдуму 21 июля. Он предусматривает возможность лишения гражданства по рождению за тяжкие преступления, в том числе – за дискредитацию армии. Ранее был принят аналогичный закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное