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Трое сенаторов отозвали подписи к законопроекту о лишении гражданства РФ по рождению
Трое из четырех сенаторов, которые стали авторами законопроекта о лишении российского гражданства по рождению, отозвали свои подписи. Свои фамилии сняли Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Соответствующие изменения отражены в базе Госдумы.
В палату парламента документ Бас, Алтабаева и Колбин внесли совместно с сенатором Сергеем Цековым. Его авторство по-прежнему значится в базе.
Отзывать проект Цеков не намерен – об этом он заявил РИА Новости. Решение остальных сенаторов он объяснить не смог, посоветовав обратиться с этим вопросом к ним.
Напомним, документ был внесен в Госдуму 21 июля. Он предусматривает возможность лишения гражданства по рождению за тяжкие преступления, в том числе – за дискредитацию армии. Ранее был принят аналогичный закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии.
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