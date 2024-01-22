В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

В Государственную Думу внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщал, что указанный законопроект «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почетных званий».

Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Как передает РИА Новости, речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями о распространении заведомо ложной информации об использовании армии, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, призывах к введению мер ограничительного характера против Москвы, оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.