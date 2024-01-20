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Руc Тат
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Политика 20 января 2024 09:38

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесут в Госдуму в понедельник

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В понедельник, 22 января, в Государственную Думу внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных Силах России и поддержку нацистов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий», — говорится в его телеграм-канале.

Наказание последует за такие нарушения:
— фейки о Вооруженных Силах России;
— публичные призывы к экстремистской деятельности, нарушение целостности России;
— публичные действия, дискредитирующие использование ВС РФ;
— призывы к действиям, направленным против государства;
— призывы к введению санкций против России и ее граждан;
— содействие решениям международных организаций, в которых не участвует Россия, а также иностранных госорганов;
— реабилитация нацизма.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счёт своего имущества», — подчеркнул Володин.

#госдума рф #конфисковали имущество
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