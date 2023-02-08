В Госдуму внесли закон о наказании за дискредитацию военных-добровольцев

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которые введут дополнительные основания для привлечения ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе и добровольцев. Об этом рассказал председатель комитета, представитель «Единой России» Василий Пискарев, передает РБК.

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — пояснил парламентарий.

Поправки предполагается внести в статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ и в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ. По словам депутата, поправки внесены по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее к нему с такой просьбой обратился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

В своем письме Пригожин напомнил, что среди участников специальной военной операции на Украине достаточно много добровольцев, включая и бывших заключенных. При этом СМИ и Telegram-каналы, по его мнению, «выискивают негативную информацию» о добровольцах и целенаправленно ее публикуют.

«Их (таких СМИ и Telegram-каналов — прим. Т-и) целью является создание в обществе негативного отношения к наиболее эффективным подразделениям <…>», — предположил тогда Пригожин.

В связи с этим бизнесмен призвал запретить публикации негативного характера и любую критику участников спецоперации, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.