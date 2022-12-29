Госдума рассмотрит проект о максимальной поддержке жен погибших военнослужащих

Депутаты Госдумы России во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект о максимальных мерах соцподдержки супругам военнослужащих, погибших при исполнении. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — заявил Володин.

В материале отмечается, что сейчас супруги погибших военных, которые проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, не получают той же поддержки от государства, что и вдовы.

Ранее в Татарстане ввели новую меру поддержки для семей участников спецоперации.