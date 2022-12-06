Власти Татарстана ввели новую меру поддержки семей участников военной спецоперации
Власти Татарстана предусмотрели новую меру поддержки семей участников военной спецоперации на Украине. Теперь новорожденным детям военнослужащих будут предоставлять подарочные комплекты детских принадлежностей – соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Ранее на такую меру поддержки могли рассчитывать только семьи с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Татарстане на душу населения.
Теперь к ним добавились семьи с новорожденными детьми, постоянно проживающие в республике, граждан России, участвующих в специальной военной операции из числа мобилизованных, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии, проходящих службу в батальонах «Алга» и «Тимер». В том числе поддержку окажут татарстанцам, добровольно отправившимся на военную службу. Помимо этого, помощь окажут детям граждан, погибших в спецоперации.
Для получения поддержки родившая ребенка женщина должна будет предоставить документы, подтверждающие ее принадлежность к семье, члены которой участвуют в СВО, а также справку о среднедушевом доходе.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября этого года, говорится в документе.
Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация. Подобнее о том, как помогают семьям мобилизованных – в материале «Татар-информа».