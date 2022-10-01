В Госдуму внесены поправки об отсрочке для многодетных отцов

В Государственную Думу внесены два законопроекта, предусматривающие дополнительные отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.

В частности, партия «Новые люди» подготовила поправки в закон о «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно им, отсрочка должна предоставляться россиянам, которые воспитывают трех или более детей до 18 лет, и отцам, воспитывающим одного ребенка без матери, сообщает ТАСС.

Кроме того, поправки в закон о мобилизации предусматривают предоставление отсрочки мужчинам с двумя и более детьми до 18 лет на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель.

Помимо этого, в случае принятия новеллы отсрочка будет предоставляться единственным кормильцам в семье, где есть дети-инвалиды, и единственным сыновьям и дочерям одинокого родителя.

Документ также предполагает отсрочку для сыновей и родных братьяв военных, проходивших военную службу и погибших при исполнении обязанностей на службе.

РБК замечает, что ранее аналогичный законопроект подготовила группа депутатов от КПРФ. Их инициатива дополнительно предполагает предоставление отсрочки многодетным отцам с тремя и более детьми до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении вуза.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее он раскритиковал отдельные действия военкоматов, включая призыв пожилых многодетных отцов. Инициированная российским лидером специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года.