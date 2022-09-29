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Ру Тат
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Общество
29 сентября 2022  20:32

Путин раскритиковал призыв пожилых многодетных отцов и хронических больных

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ привел примеры нарушений, допускаемых при объявленной в стране частичной мобилизации.

«Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдает от хронических болезней — их нужно вернуть домой», — заявил глава государства.

«Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают стрелками. Ну, зачем? А добровольцев без повестки потом разворачивают обратно», — добавил российский лидер.

По мнению Путина, необходимо «без суеты разобраться со всем этим». Он попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова незамедлительно реагировать на каждый сигнал и доложить о ситуации с частичной мобилизацией.

По словам Президента, призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, и им следует оперативно реагировать на различные инциденты.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».

#Владимир Путин #мобилизация
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