Путин раскритиковал призыв пожилых многодетных отцов и хронических больных

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ привел примеры нарушений, допускаемых при объявленной в стране частичной мобилизации.

«Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдает от хронических болезней — их нужно вернуть домой», — заявил глава государства.

«Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают стрелками. Ну, зачем? А добровольцев без повестки потом разворачивают обратно», — добавил российский лидер.

По мнению Путина, необходимо «без суеты разобраться со всем этим». Он попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова незамедлительно реагировать на каждый сигнал и доложить о ситуации с частичной мобилизацией.

По словам Президента, призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, и им следует оперативно реагировать на различные инциденты.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».