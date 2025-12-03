В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов

Фото: duma.gov.ru

Группа депутатов Государственной Думы внесла в нижнюю палату Федерального Собрания пакет поправок, полностью запрещающий оборот вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае принятия новеллы под запретом окажется торговля (оптовая и розничная) не только никотинсодержащими жидкостями, никотином и его производными (включая соли этого соединения), растворами никотина и устройствами для их употребления, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.

Поправки подготовили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»), председатель Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также рядовые парламентарии Дмитрий Свищев (ЛДПР) и Дмитрий Гусев («СР»).

В пресс-службе депутата Гусева уточнили, что поправки планируется внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Ранее, в начале ноября, Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение общественницы Екатерины Лещинской по полному запрету продажи вейпов.