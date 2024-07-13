В Госдуму внесен законопроект о наказаниях за вооруженный мятеж

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предполагающий дифференциацию уголовной ответственности за вооруженный мятеж. Документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

Кабинет предлагает внести поправки в статьи 275 («Государственная измена») и 279 («Вооруженный мятеж») Уголовного кодекса РФ.

Речь идет об установлении разной ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности («организация или руководство и участие») и тяжести наступивших последствий («деяния, повлекшие причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия»).

Организацию вооруженного мятежа или руководство им предложено карать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а простое участие — лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если же мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, то его участникам или организаторам будет грозить от 15 до 20 лет заключения (со штрафом или без такового) либо пожизненное лишение свободы.

При этом в случае принятия новеллы участников мятежа будут освобождать от уголовного наказания, если они поспособствовали предотвращению дальнейшего нанесения ущерба интересам страны (в том числе — «добровольным и своевременным сообщением органам власти»).

«Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — выразили уверенность авторы инициативы в пояснительной записке.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие предложения 24 июня — в годовщину попытки военного мятежа, организованной погибшим впоследствии основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.