ОСАГО «отвязали» от ТО: для покупки полиса больше не нужно проходить техосмотр

Автовладельцам при покупке полиса ОСАГО больше не нужно будет предъявлять диагностическую карту. Но проходить техосмотр все равно придется. В деталях процедуры разбирался корреспондент «Татар-информ».

Сейчас пройти техосмотр с выдачей диагностической карты можно лишь в аккредитованных государством организациях / Фото: Салават Камалетдинов

Зачем решили изменить правила

До настоящего времени страховые компании при заключении договоров ОСАГО требовали предъявить диагностическую карту (ДК), которая подтверждает исправность машины. При этом пройти техосмотр (ТО) с выдачей заключения — диагностической карты — можно лишь в аккредитованных государством организациях.

В 2019 году появилась идея создания новой системы ТО. Она предполагает ужесточение требований к производственно-технической базе операторов ТО, введение электронных диагностических карт и фотофиксацию процесса.

Однако пандемия не только осложнила подготовку к внедрению новый системы, но и в принципе затруднила возможность прохождения техосмотра из-за локдауна.

В этих условиях в прошлом году Центробанк разрешил временно выдавать полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты. То есть, по сути, в силу сложившихся обстоятельств новая процедура заключения договора ОСАГО уже была обкатана.

В прошлом году Центробанк разрешил временно выдавать полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты / Фото: Екатерина Андреева

С учетом и новой системы ТО, к которой не все техцентры оказались готовы, и новых реалий, Российский союз автостраховщиков предложил «отвязать» получение полиса ОСАГО от необходимости прохождения технического осмотра.

Соответствующие изменения были внесены в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», который Президент РФ Владимир Путин подписал 2 июля. Изменения вступят в силу 22 августа.

Вместе с тем ЦБ уточнил, что новые правила начнут действовать только 29 августа. Они также предполагают, что автовладельцы теперь смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Кроме того, снят запрет на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Техосмотр остался, его не отменяли

Нововведения не означают отмену прохождения самого технического осмотра. Действующие нормы законодательства четко прописывают условия и сроки прохождения ТО. Техосмотр не требуется, если с начала эксплуатации транспорта прошло менее 4 лет. С этого момента и до 10-летнего возраста автомобиля его диагностическая карта должна обновляться каждые два года. Потом — ежегодно. Автобусы, грузовые автомобили и такси должны заезжать на осмотр в техцентры раз в полгода.

Прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным. И в случае ДТП, если у виновника аварии отсутствует диагностическая карта, страховая компания может взыскать с него через суд ущерб. Это регрессное правило действует пока только для владельцев автобусов, грузовиков и такси. Для остальных автомобилистов это требование применимо в том случае, если ДТП произошло именно по причине технической неисправности машины.

Штраф за отсутствие ТО для такси, автобусов и грузовиков составляет от 500 до 800 рублей / Фото: Михаил Захаров

Штраф за отсутствие ТО пока действует для такси, автобусов и грузовиков. Он составляет от 500 до 800 рублей. С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАП, которые позволят штрафовать и других автомобилистов. На «забывчивых» владельцев легковых автомобилей будет налагаться штраф в размере 2 тыс. рублей. Причем фиксация нарушения будет производиться и при помощи видеокамер, а постановления о штрафе могут выписываться каждые сутки — при выезде на дорогу.

На фоне «отвязки» ОСАГО от ТО стали высказываться предложения о том, чтобы сделать диагностику частных легковых машин добровольной. Причем идею высказывает ГУОБДД МВД России. Соответствующие предложения ведомство направило в Правительство РФ. Одновременно силовики предлагают стимулировать население к добровольному прохождению ТО за счет пониженной ставки транспортного налога или снижения стоимости ОСАГО.

У этой идеи есть и противники. Среди них — операторы станций техобслуживания, которые успели вложиться в обновление своей инфраструктуры для соответствия требованиям, предусмотренным новыми правилами прохождения техосмотра.

Средняя стоимость ОСАГО в Татарстане – 6 тыс. рублей

В Татарстане, по последним опубликованным данным Банка России, в первом квартале этого года было заключено 253,4 тыс. договоров ОСАГО. Сумма страховых премий составила 1,5 млрд рублей, возмещения — 1,4 млрд рублей. Сумма одного полиса ОСАГО в среднем в республике составляла почти 6 тыс. рублей.

Рустэм Сабиров: «Решение «отвязать» продажу полисов ОСАГО от прохождения техосмотра – правильное» / Фото: Михаил Захаров

«Решение "отвязать" продажу полисов ОСАГО от прохождения техосмотра — правильное, оно даже облегчит нашу работу. Теперь автовладелец будет заключать договор страхования в день обращения, ему не надо ехать в техцентр, выстаивать там очереди, которые растягивались порой на несколько дней», — сообщил ИА «Татар-информ» вице-президент Союза страховщиков Республики Татарстан Рустэм Сабиров.

Само понятие техосмотра становится атавизмом, считает он. «Согласен, было время, когда на наших дорогах ездили старенькие автомобили, которые чуть ли не на ходу рассыпались. В таких условиях постоянный государственный контроль за техническим состоянием транспорта был обоснован. Но ведь автопарк страны за последние 30 лет обновился, он стал совершенно другим», — высказывает мнение вице-президент союза.

По его словам, нет необходимости подталкивать автовладельцев содержать свою машину в технически исправном состоянии — сегодня практически каждый чувствует свою ответственность за это. К тому же, по словам представителя страховщиков, статистика не прослеживает связь между количеством ДТП и отсутствием у виновников диагностической карты.

На вопрос будут ли скидки для тех, кто имеет на руках диагностическую карту, Сабиров ответил однозначно: «Нет, стоимость полиса ОСАГО определяется по другим критериям, и факт прохождения техосмотра не входит в условия для снижения полиса. Но после 22 августа в случае страхового возмещения, если у владельца транспортного средства не было пройденного ТО, то страховая компания предъявит к нему иск о компенсации выплаченных сумм».

Нет необходимости подталкивать автовладельцев содержать свою машину в технически исправном состоянии / Фото: Салават Камалетдинов

«Отвязку» ТО от ОСАГО рынок воспринял позитивно

Идею развести процедуры получения ОСАГО и прохождения ТО поддерживает и руководитель представительства Федерации автовладельцев России в Республике Татарстан (ФАР РТ) Рамиль Хайруллин: «Само решение "отвязать" получение полиса ОСАГО от прохождения техосмотра мы оцениваем как верное. Ведь выдача диагностических карт сводилась порой к простой формальности — страховщики их просто продавали, и мало кто реально проходил ТО».

Вместе с тем Хайруллин напомнил, что решение «отвязать» ОСАГО от техосмотра не означает полную отмену ТО. «С этим вопросом автовладельцам нужно быть внимательнее: если проходит срок действия нынешней диагностической карты, то нужно заехать в техцентр и пройти очередное ТО», — сказал он.

В то же время ФАР выступала и выступает за то, чтобы техосмотр для владельцев индивидуального транспорта стал добровольным. Однако те, кто эксплуатируют такси, автобусы, грузовой, специальный транспорт, обязаны проходить технический осмотр неукоснительно — два раза в год.

«Ответственность на нас, автомобилистах, лежит постоянная, ведь какая-то неисправность может возникнуть в любой момент, и после ТО в том числе, — продолжил руководитель регионального ФАР. — Думаю, что напряжение в этом вопросе может снять приравнивание к техническому осмотру регулярное техническое обслуживание в официальных дилерских центрах (ДЦ). Специалисты и оборудование в них ничем не хуже, чем в аккредитованных технических центрах, а порой и лучше. Отношение к самому процессу, в том числе и со стороны владельца автомобиля, тоже на высоком уровне. Поэтому непонятно, почему машина, прошедшая регулярный осмотр в ДЦ, должна еще раз подвергаться осмотру в другом месте».

В ФАР предлагают ужесточить наказание для тех, кто совершил ДТП из-за неисправности транспорта / Фото: Рамиль Гали

В представительстве ФАР предлагают также ужесточить наказание для тех, кто не прошел плановое ТО, выехал на неисправном транспорте и совершил по этой причине ДТП. Законодатель должен прописать и ответственность для сервисных центров, которые могут формально подойти к процедуре прохождения ТО, что тоже может впоследствии привести к аварии, считает Хайруллин.

Руководитель набережночелнинского автомобильного портала «Автосправочная» Азат Булатов также считает решение позитивным. Он уверен, что не совсем правильно было ставить в прямую зависимость страхование ответственности водителя перед другими участниками дорожного движения и техническое состояние его автомобиля: основной причиной аварий у нас является не техническая неисправность автомобиля, а несоблюдение ПДД, то есть человеческий фактор.

По мнению эксперта, принципиальных изменений поправка в законодательство для водителей не несет, а вот возможность проходить техосмотр более комфортно, без жесткой привязки к дате истечения полиса ОСАГО появится. «Поэтому, я рассматриваю это как положительное новшество», — резюмировал Булатов.

«Это позитивная новость, что ОСАГО не будет привязано к техосмотру, потому что он уже давно превратился в профанацию и стал лишь еще одним налогом с автомобилиста», — выразил свое мнение ИА «Татар-информ» представитель компании «Лаборатория Скорости», которая готовит автомобили к ТО, Станислав Мельников.

Он уверен, что техосмотр должен быть, причем производиться не формально, а за отсутствие диагностической карты следует выписывать «хороший штраф».

Заместитель главного редактора портала Колеса.ru Михаил Баландин также поддерживает идею «отвязки» ОСАГО от ТО.

Основной причиной аварий у нас является не техническая неисправность автомобиля, а несоблюдение ПДД / Фото: Михаил Захаров

«По некоторым данным, карту ТО покупают более 80% автовладельцев, так что сама процедура давно стала фикцией и никак не отражает истинное состояние автопарка. Сами страховщики продавали диагностические карты, даже не видя машину», — сказал ИА «Татар-информ» Баландин.

Однако перспективу прохождения ТО по новым более жестким правилам он оценивает скептически. «В целом картина складывается не радужная. По моему мнению, мы вернемся в эпоху прохождения ТО за деньги, которые еще надо будет найти, кому отдать. И это, конечно же, плохо. А ездить без диагностической карты тоже скоро будет нельзя: за это скоро будут штрафовать, причем даже с камер», — рассуждает эксперт.

В то же время он уверен, что со временем, после переходного процесса, все эти вопросы будут решены.