В Госдуме заявили о превосходстве российского мессенджера MAX над конкурентами

Российский мессенджер MAX демонстрирует стремительный рост аудитории и уже обошел по функциональности своих основных конкурентов, включая WhatsApp. Об этом заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем Телеграм-канале.

По его словам, всего за десять дней количество пользователей MAX увеличилось вдвое – с одного до двух миллионов. Он связал такую динамику с активным продвижением мессенджера, в том числе при участии известных российских блогеров. Горелкин отметил, что успех MAX может повлиять на решение правительства при выборе платформы, которая получит статус «национальной цифровой».

Пользователям стали доступны новые функции – в частности, групповые звонки. Для запуска группового чата достаточно нажать кнопку «Звонки», выбрать нужную опцию и поделиться ссылкой с другими участниками. В процессе созвона отображается сетка участников и доступна функция демонстрации экрана.