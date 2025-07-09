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Общество 9 июля 2025 16:39

В Госдуме заявили о превосходстве российского мессенджера MAX над конкурентами

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Российский мессенджер MAX демонстрирует стремительный рост аудитории и уже обошел по функциональности своих основных конкурентов, включая WhatsApp. Об этом заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем Телеграм-канале.

По его словам, всего за десять дней количество пользователей MAX увеличилось вдвое – с одного до двух миллионов. Он связал такую динамику с активным продвижением мессенджера, в том числе при участии известных российских блогеров. Горелкин отметил, что успех MAX может повлиять на решение правительства при выборе платформы, которая получит статус «национальной цифровой».

Пользователям стали доступны новые функции – в частности, групповые звонки. Для запуска группового чата достаточно нажать кнопку «Звонки», выбрать нужную опцию и поделиться ссылкой с другими участниками. В процессе созвона отображается сетка участников и доступна функция демонстрации экрана.

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#мессенджеры #Госдума
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