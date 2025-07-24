В Госдуме считают, что внедрение ИИ в госуправление повысит качество принимаемых законов

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление должно помочь повысить качество принимаемых законов. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее сообщалось, что Минцифры предложило в качестве эксперимента использовать ИИ в госуправлении.

«Если ИИ действительно сможет анализировать законопроекты на предмет повторов, ошибок, то такое нововведение повысит скорость проработки законопроектов и их качество», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в российском законодательстве насчитывается 4 тыс. законов, и депутаты, несмотря на профессионализм, не смогут проанализировать такую массу документов. В свою очередь, ИИ имеет все возможности для такой аналитической работы.

Ранее Федоров выступил за сокращение количества действующих законов. По его словам, в идеале законов должно быть столько, чтобы все граждане их знали, могли выучить и понимать.

Он объяснил, что когда в стране действует 4 тыс. законов, то такое количество уже не поддается осмыслению. В итоге это приводит к тому, что люди начинают хуже знать законы и, как следствие, массово нарушают их.