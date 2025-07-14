В Госдуме предложили ограничить количество законов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил сократить количество законов в законодательстве.

«Законодательство должно быть ограничено с точки зрения количества законов. Необходимо постепенно и последовательно сократить их число, чтобы упростить правовое поле. В идеале законов должно быть столько, чтобы все граждане их знали, могли выучить и понимать», – сказал он «Татар-информу».

Парламентарий подчеркнул, что когда в стране действует 4 тыс. законов, то такое количество уже не поддается осмыслению.

«Мне кажется, нам не надо множить законы. Закон должен приниматься только тогда, когда нельзя без него обойтись. А когда мы начинаем детализировать его до самой последней мелочи – это неправильный подход, который ухудшает моральный климат в обществе», – добавил собеседник агентства.

Федоров отметил, что большое количество действующих законов приводит тому, что люди хуже начинают их знать и, как следствие, массово нарушать.