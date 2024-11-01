В Госдуме заявили, что участие в СВО «втрое» увеличивает шансы стать супругом

Девушкам при выборе будущего супруга следует «присмотреться» к военнослужащим. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Хочу призвать всех наших девушек присмотреться, кто сегодня с тобой рядом. Если этот парень ещё и участник спецоперации, мне кажется, что у него втройне увеличиваются шансы стать вашим другом, супругом, отцом вашего будущего ребёнка», – сказала парламентарий в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее Останина заявила, что порядка 40% жителей России не могут найти свою вторую половинку. Зачастую это молодые люди в возрасте от 30 лет, которые по тем или иным причинам не успели обзавестись семьями.