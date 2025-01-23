В Госдуме заявили, что песни Газманова и Shaman начнут изучать в школах

Учащиеся классов с 1-го по 8-й с 1 сентября 2025 года могут начать изучать на уроках музыки патриотические песни современных российских авторов, в том числе — заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и народного артиста РФ Олега Газманова. Об этом рассказал депутат Государственной Думы России Сергей Колунов, передает РИА Новости.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены <...>», — выразил уверенность парламентарий. Ранее он сообщил, что Министерство просвещения поддержало его инициативу.

Колунов уточнил, что экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки уже создана. В ее состав вошли методисты и авторы учебников, а также музыканты-практики и другие люди искусства.

Теперь участники экспертной группы должны заняться «формированием сборника вокально-хоровых произведений» для 1–8-х классов.