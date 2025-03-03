В Госдуме хотят разрешить оплату медпомощи ребенку за счет маткапитала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты разных фракций внесут в Государственную Думу законопроект о возможности потратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг при оказании ему неотложной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Правила направления средств маткапитала на эти цели должно будет установить Правительство РФ.

По мнению авторов инициативы, получить неотложную медицинскую помощь ребенку быстрее и реальнее в платном медучреждении. Они, как правило, будут более высокого качества, но могут оказаться крайне обременительным для семейного бюджета.

«Программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструмент стимулирования рождаемости. <...> Но для родителей приоритетом всегда остается здоровье ребенка», – заметил один из соавторов законопроекта – депутат Госдумы Ярослав Нилов.