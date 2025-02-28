Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законопроект был принят Государственной Думой 18 февраля этого года и одобрен Советом Федерации 26 февраля.

Изменения вносятся в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В пояснительной записке к документу отмечалось, что в случае принятия новеллы около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов бюджета в размере 2 трлн 776 млрд рублей.

Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей (ранее в рамках национального проекта «Демография», теперь – в рамках нацпроекта «Семья»).