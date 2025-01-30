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Общество 30 января 2025 13:18

В Госдуме хотят отменить справки о доходах алиментщиков

Размер алиментов необходимо рассчитывать на основе реальных поступлений на банковскую карту родителя, а не справок о доходах, так как в них часто указана заниженная зарплата. Об этом заявила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Буцкая, сообщает издание Ura.ru.

«Компетентные органы должны получать информацию о доходе не на основании справки, которую сейчас приносит алиментщик, а анализируя его собственность и поступления, которые ежемесячно приходят на банковскую карточку», — выразила уверенность парламентарий.

Обосновывая свою точку зрения, депутат обратила внимание на то, что алиментщики стараются уменьшить сумму выплат — например, получая «серую» зарплату. Но скрыть доходы от других людей невозможно, подчеркнула она.

Рассчитывать сумму ежемесячной выплаты ребенку с учетом расходов плательщика алиментов будет справедливо, резюмировала Буцкая.

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#неплательщики алиментов #серые зарплаты
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