Путин подписал закон о взыскании алиментов после отмены судебного приказа

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Алименты на несовершеннолетних будут взыскиваться за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу, даже после отмены последнего. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ вносит изменения в статью 129 Гражданского процессуального кодекса РФ — они уточняют порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов на детей и удовлетворения требований об их взыскании.

Прежде удовлетворение в порядке искового производства требований взыскателя алиментов за весь указанный в судебном приказе период не было гарантировано законодательно.

Кроме того, новелла дополняет ГПК РФ норму о порядке рассмотрения возражений в связи с судебным приказом. Теперь суд не будет рассматривать возражения должника, если они поступили после установленных законом десяти дней с момента получения копии судебного приказа.

Исключение предусмотрено для случаев, когда гражданин обосновал невозможность представления возражений в установленный срок по независящим от него причинам, «на что должно быть указано в определении об отмене судебного приказа». Однако и на такое определение может быть подана частная жалоба из-за отсутствия уважительных причин.

ТАСС уточняет, что документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ. В нем указано, что действующая система отмены судебного приказа «фактически поощряет недобросовестного должника в его стремлении уклониться от исполнения обязанностей».