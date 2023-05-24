news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 мая 2023 19:03

В Госдуме хотят обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Государственную Думу внесен законопроект, в случае принятия которого школьников обяжут участвовать в общественно-полезном труде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ.

При этом пока агентство не приводит никаких подробностей ситуации. В том числе неизвестно, кто именно разработал эту законодательную инициативу и что понимается под общественно-полезным трудом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РПЦ предложили включить в школьную программу церковнославянский язык.

#Образование #госдума рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное