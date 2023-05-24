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В Госдуме хотят обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде
В Государственную Думу внесен законопроект, в случае принятия которого школьников обяжут участвовать в общественно-полезном труде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ.
При этом пока агентство не приводит никаких подробностей ситуации. В том числе неизвестно, кто именно разработал эту законодательную инициативу и что понимается под общественно-полезным трудом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РПЦ предложили включить в школьную программу церковнославянский язык.
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