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В РПЦ предложили включить в школьную программу церковнославянский язык
В российских школах стоило бы ввести преподавание церковнославянского языка, в том числе для реализации курса на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев), передает ТАСС.
«<…> важно было бы использовать и какие-то меры поддержки развития русского языка, и в том числе церковнославянского языка как неотъемлемой части русского языка. И в этой связи, на мой взгляд, было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе», — заметил архиерей, комментируя отмечаемый сегодня День славянской письменности и культуры.
Подобную меру собеседник агентства назвал «очень своевременной и целесообразной». Он уверен, что традиционные ценности «транслируются главным образом через церковь» и, «соответственно, люди должны понимать язык церкви».
«Все-таки церковнославянский язык — это язык церкви, он самим фактом своего существования, самими текстами, которые на нем написаны, уже свидетельствует о церкви Христовой, о евангельских истинах», — уверен епископ.
Кроме того, по мнению Евфимия, введение в школьное обучение курсов церковнославянского языка способствовало бы в том числе и адаптации мигрантов. При этом он не стал уточнять, какой формат преподавания был бы желательным на его взгляд: факультатив или обязательный предмет.
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