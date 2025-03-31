В Госдуме выступили после новостей о возможном повышении пенсионного возраста

Депутаты Госдумы не рассматривали никакие проекты законов по поводу повышения пенсионного возраста россиян. Так глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) прокомментировал публикации в соцсетях на эту тему.

«Законопроектов никаких на эту тему нет, ни про какое повышение возраста. Не рассматриваются и не готовятся», - цитирует парламентария ТАСС.

Он добавил, что не обсуждают тему повышения пенсионного возраста и в правительстве РФ.

Депутат также напомнил, что пенсионный возраст уже увеличивали в 2018-м. И, по его словам, «еще только заканчивается так называемый переходный период».

Еще Нилов призвал не связывать предложение повысить возраст молодежи с темой пенсионного возраста.

Напомним, что, согласно ФЗ «О молодежной политике в РФ», к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Однако недавно глава «Движения первых» Артур Орлов, чьи слова приводил ТАСС, посчитал, что этот возраст стоит поднять до 40 лет.

Позже в Казани провели опрос, согласно которому треть жителей столицы РТ выступили против повышения возраста молодежи до 40 лет.