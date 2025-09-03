Депутат Тарбаев назвал сомнительной идею ввести «Шуфутинов день» 3 сентября

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев назвал сомнительной идею ввести «Шуфутинов день» в России на уровне официального праздника. Своим мнением на этот счет он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил сделать «Шуфутинов день» официальным праздником в России. С такой идеей он выступил в связи с высокой популярностью песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

«Я Эдгарда Вальтеровича знаю лично и, возможно, он серьезно это предлагает, поэтому, если все поддержат эту инициативу, то почему бы и нет. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что это уже давным-давно народный праздник. Однако стоит ли его делать официальным и называть "Шуфутинов день", я не знаю. Мне кажется, что это сомнительно», – сказал собеседник агентства.

Он также допустил, что Запашный выступил с такой инициативой в шутку.

«При встрече с Эдгардом Вальтеровичем я обязательно спрошу, что он имел ввиду, но, скорее всего, пошутил», –резюмировал парламентарий.