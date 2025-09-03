news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 сентября 2025 14:25

Эдгард Запашный предложил сделать «Шуфутинов день» официальным праздником в России

Читайте нас в
Телеграм
Эдгард Запашный предложил сделать «Шуфутинов день» официальным праздником в России
Эдгард Запашный
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил сделать «Шуфутинов день» официальным праздником в России. С такой идеей он выступил в связи с высокой популярностью песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», пишет NEWS.ru.

Запашный отметил, что песня «Третье сентября» однозначно стала хитом. В этот день все традиционно пересылают друг другу открытки с соответствующими картинками и вспоминают творчество артиста.

«Пару раз, когда мы ставили представление в эту дату, я заканчивал наше шоу под данную песню. Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты», – обратил внимание дрессировщик.

По его мнению, если 3 сентября признают официальным праздником, то это будет здорово.

«Я бы проголосовал за», – подчеркнул Запашный.

#сентябрь #праздник #песни #эдгард запашный
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025