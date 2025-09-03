Эдгард Запашный

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил сделать «Шуфутинов день» официальным праздником в России. С такой идеей он выступил в связи с высокой популярностью песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», пишет NEWS.ru.

Запашный отметил, что песня «Третье сентября» однозначно стала хитом. В этот день все традиционно пересылают друг другу открытки с соответствующими картинками и вспоминают творчество артиста.

«Пару раз, когда мы ставили представление в эту дату, я заканчивал наше шоу под данную песню. Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты», – обратил внимание дрессировщик.

По его мнению, если 3 сентября признают официальным праздником, то это будет здорово.

«Я бы проголосовал за», – подчеркнул Запашный.